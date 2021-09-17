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أبوظبي: الحصول على الجرعة الداعمة قبل 20 سبتمبر

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 14:22
أرشيفية
الإمارات

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أكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الجمعة، أهمية الحصول على الجرعة الداعمة قبل تاريخ 20 سبتمبر، للحفاظ على الحالة باللون الأخضر في تطبيق الحصن.

وقال المكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "تذكير بأهمية الحصول على الجرعة الداعمة قبل تاريخ 20 سبتمبر، للحفاظ على الحالة باللون الأخضر في تطبيق الحصن، إذا حصلت على الجرعة الثانية من لقاح "سينوفارم" قبل 6 أشهر أو أكثر".

وأضاف "للحفاظ على الحالة باللون الأخضر، التي تتيح لك دخول معظم الأماكن العامة في أبوظبي، يتعين إجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 30 يوماً".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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