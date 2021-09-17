الامارات | 5 ورش عمل تسبق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ورش عمل تسبق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إطلاق برنامج الاتصال «COMMS»، الذي يتضمن هذا العام خمس ورش عمل (عن بعد)، قبل انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بهدف تعزيز قدرة إدارات الاتصال الحكومي، ومناقشة آليات الوصول لاتصال فعّال ومؤثر.

وتبدأ فعاليات البرنامج الأحد المقبل بورشتين الأولى تحمل عنوان «إدارة الأزمات والمخاطر اتصالياً من خلال نموذج CERC»، تقدمها الدكتورة رحيمة عيساني، من جامعة العين، في الساعة 10 صباحاً، والثانية بعنوان «الاتصال الحكومي: عوامل بناء الثقة والمشاركة»، ويقدمها الدكتور أحمد فاروق، من جامعة الشارقة، في الساعة 11:15 ظهراً.

وتشمل فعاليات البرنامج ورشة بعنوان «أخلاقيات الاتصال الحكومي»، تقدمها الدكتورة شيرين موسى، من جامعة عجمان، الثلاثاء المقبل في الساعة 11:15 ظهراً، في حين يشهد الخميس المقبل ورشتين الأولى بعنوان «أهمية البيانات الضخمة والتحليلات الاجتماعية في الاتصال الحكومي» يقدمها الدكتور محمد عايش، من الجامعة الأميركية في الشارقة، في الساعة 10 صباحاً، والثانية بعنوان «مهارات صناعة المحتوى الرقمي لمنصات الاتصال الحكومي»، يقدمها الدكتور عمرو عبد الحميد، في الساعة 11:15 ظهراً.

ويمكن للراغبين في حضور ورش العمل التسجيل عبر الرابط (https://shjmeeting.webex.com/meet/hend.almatrooshi).

ويذكر أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "دروس الماضي، تطلعات المستقبل"، يسلط الضوء على التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي، وأهم المحطات الماضية وصولاً إلى الحاضر وما رافقه من تحولات ليستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً، كما يناقش وضع آليات لجهوزية التحوّل الذي تفرضه المتغيرات كضرورة لصناعة المستقبل وتحقيق طموحات المجتمعات، وتحليل تعاطي الاتصال الحكومي على مستوى العالم مع الأزمات والخروج بنتائج علمية تؤسس لآليات اتصال فعّالة.

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