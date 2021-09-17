حمدان بن زايد يعزي في وفاة راشد المنصوري

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أشقاء وأبناء المغفور له، بإذن الله، راشد محمد حرمش المنصوري. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «خالص التعازي وصادق المواساة إلى أشقاء وأبناء المغفور له، بإذن الله، راشد محمد حرمش المنصوري، كانت للفقيد إسهامات كبيرة وجهود مخلصة في خدمة الوطن والمحافظة على البيئة وحمايتها، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان».