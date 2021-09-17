2000 درهم مخالفة وقوف المركبات في أماكن الحافلات

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، ضرورة التزام الجمهور بعدم وقوف المركبات في المواقف المخصصة للحافلات العامة أو شغل أي من المناطق الأخرى المخصصة لوسائل النقل العام ومرافق البنية التحتية المرتبطة بقطاع النقل، لما يترتب عليه من حوادث وتعطيل وتأخير في حركة الحافلات والمركبات على حد سواء.

وأوضح المركز أن مخالفة وقوف المركبات في الأماكن المخصصة للحافلات تبلغ 2000 درهم، مشيراً إلى أنه يعتمد على المراقبة الميدانية لرصد التجاوزات، بالإضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة من خلال استخدام كاميرات المراقبة لكشف وضبط الممارسات والسلوكيات الخاطئة للسائقين. وأشار المركز إلى خطورة وقوف المركبات في الأماكن غير المسموح بها ولا سيما في المواقف الجانبية على الطريق المخصصة للحافلات، التي تستخدمها لتحميل وتنزيل الركاب، وأثر ذلك على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وانسيابية الحركة المرورية.

ودعا المركز قائدي المركبات غير الملتزمين إلى ضرورة التصرف بمسؤولية وإيقاف مركباتهم في الأماكن المخصصة لذلك، خاصة عند إنزال وتحميل الركاب، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة والمخالفة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالوقوف النظامي في جميع الأوقات لتوفير السلامة المرورية لأفراد المجتمع وعدم إعاقة سير الحركة المرورية.

وأكد المركز أنه وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، سيكثف عملية الرقابة ورصد ومتابعة المركبات الخاصة ومركبات الأجرة التي تتوقف في الأماكن المخصصة للحافلات لضبط السلوكيات الخاطئة والحد من المخاطر وتوفير السلامة لمستخدمي الطرق ووسائل النقل العام، مشيراً إلى أن الوقوف في الأماكن غير المسموح بها يشكل مخالفة واضحة لقانون السير والمرور، ويشكل خطراً على مستخدمي الطريق، ويحد من كفاءة البنية التحتية لقطاع النقل، وينعكس بالسلب على الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.