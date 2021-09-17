سفير الدولة يبحث التعاون مع وزير الخارجية الأرجنتيني

ابوظبي - سيف اليزيد - بوينس آيرس (وام)

بحث سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، ومعالي فيليبي سولا وزير الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة بالأرجنتين عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء -الذي عقد في مقر الوزارة- عمق العلاقات بين البلدين والحرص المستمر على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية والاستثمارية. وثمن معالي فيليبي سولا عالياً دور صندوق أبوظبي للتنمية في دعم البينة التحتية في عدة محافظات في الأرجنتين. وأكد السفير أن رؤية دولة الإمارات المستقبلية مبنية على التعاون والتسامح والازدهار. وتم التطرق إلى مشاركة الأرجنتين في «إكسبو 2020 دبي» والزيارات التي يعتزم كبار المسؤولين بجمهورية الأرجنتين القيام بها للدولة، وفي طليعتهم فخامة ألبرتو فيرنانديز الرئيس الأرجنتيني.