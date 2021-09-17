خليفة بن محمد: محمد بن زايد رجل السلام من الطراز الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، صاحبَ السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رجلَ السلام من الطراز الأول.

وقال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «إن منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، جائزة «رجل الدولة - الباحث»، العالمية المرموقة من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، يدل على مقام سموه الرفيع في صنع السلام، ونزع فتيل الأزمات، والتخفيف من حدتها.. كما تميّزت هذه الجائزة بتوافقها مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي».

وأكد الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات «أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ساهم في الاستجابة للعمل الإغاثي على المستوى العالمي، كما ساهم في نشر قيم التسامح بين الأديان، وإبعاد شبح الصراع والتهجير والدمار بين الشعوب، وإعلاء القيم والمبادئ الإنسانية، وتوفير قوافل المساعدات وإحلال الأمان، والتصدّي لمختلف الأزمات في العديد من دول العالم».