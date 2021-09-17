الامارات | توظيف.. 20 وظيفة للمواطنين بهيئة حكومية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. 20 وظيفة للمواطنين بهيئة حكومية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت هيئة حكومية في دبي 20 وظيفة شاغرة للمواطنين، بينها خمس وظائف مستشار إسعاد المتعاملين، شرط الحصول على دبلوم عالٍ أو درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في الإدارة، وتوافر خبرة من سنتين إلى 10 سنوات، وأربع وظائف منسق إداري حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال أو شهادة دبلوم أو دبلوم عالٍ أو ثانوية عامة وخبرة سنتين إلى 10 سنوات مع إجادة الإنجليزية، وأربع (أخصائي أول في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء) حاصل على درجة البكالوريوس في الجودة والإدارة الاستراتيجية أو ماجستير في الجودة والإدارة وخبرة من سنتين إلى 15 سنة.

وتطلب الجهة ثلاث وظائف (مهندس عمليات – أول)، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، ووظيفتين (مسؤول قاعدة البيانات/‏‏‏‏‏‏‏ مهندس الشبكة)، حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أي من تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وضابط إداري في التدريب والتطوير واكتساب المواهب حاصل على دبلوم عالٍ أو درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو درجة الماجستير في الموارد البشرية، ومهندس تقنية معلومات حاصل على بكالوريوس في هندسة الاتصالات، داعية إلى إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected]

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