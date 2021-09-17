الامارات | مخالفة 157 منشأة تجارية وصناعية وسكنية في دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 157 منشأة تجارية وصناعية وسكنية في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، بأنه تمت مخالفة 157 منشأة تجارية وصناعية وسكنية، وتمثلت المخالفات في عدم وضع سياج حماية، ولوحات تعريفية أو تحذيرية عند منطقة العمل، كما شملت المخالفات عمل صيانة من دون ترخيص، والعمل خارج حدود الأرض، ورمي مخلفات وأنقاض خارج الموقع، وعدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية، إلى جانب عدم متابعة الأعمال والإشراف من قبل مكتب استشاري.

ولفت إلى أن إدارة الشؤون الهندسية والتخطيط أصدرت 535 رخصة بناء منذ بداية يناير حتى نهاية أغسطس الماضيين، منها 327 رخصة بناء سكنية، و118 رخصة بناء صناعية وخدمات، و43 رخصة بناء أرض زراعية، و47 رخصة بناء تجارية وتجارية سكنية، واعتماد 511 شهادة إنجاز. وأضاف اليماحي أن الإدارة تنفذ حملات وزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة، للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات البناء الآمن، لضمان تطبيق كل شروط الأمن والسلامة، وفق المعايير والمخططات التنفيذية، والرخص المعتمدة، ورصد أي تجاوزات، وأسفرت الجولات عن تحرير 157 مخالفة. وأكد ضرورة تعاون كل من المقاولين والاستشاريين مع البلدية، والتأكد من مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية، من خلال المتابعة والإشراف على سير العمل، لتحقيق السلامة المهنية للعمال في مواقع المشروعات، ما يسهم في التطوير المستمر للأنظمة والاشتراطات، بما يلبي احتياجات الأفراد المستثمرين والشركات، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المطلوبة بالمستوى الذي يرضي تطلعات الجميع.

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