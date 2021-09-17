الامارات | «الصحة» تطلق حقيبة طعام صحية للموظفين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق حقيبة طعام صحية للموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، برنامج «حقيبة الطعام الصحية للموظفين»، بهدف تعزيز أساليب التغذية الصحية ونمط الحياة الصحي، من خلال زيادة وعيهم بأهمية تناول الغذاء الصحي، عن طريق توفير موارد وخدمات تثقيفية صحية، تسهم في تحسين بيئة العمل، ورفع المستوى الصحي بين الموظفين، بالإضافة إلى تمكينهم من إعداد وجبات صحية وسهلة، وذلك بتزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة، للحد من استهلاك الأغذية غير الصحية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن إطلاق برنامج «حقيبة الطعام الصحية للموظفين» يأتي ضمن سلسلة برامج التوعية الهادفة، لخلق بيئة داعمة للصحة، تسهم في تمكين الموظفين من تبني عادات صحية، وزيادة الوعي الصحي بأساليب التغذية الصحية، ونمط الحياة الصحي. وأشار إلى أهمية برامج التوعية التي تطلقها الوزارة، سواء لأفراد المجتمع أو الموظفين بشكل دوري، والمساهمة الفعالة والاستباقية لتحقيق أفضل النتائج على صعيد دعم السلوك اليومي وتعزيزه، وفق أنماط الحياة الصحية. وأفادت مديرة إدارة التعزيز الصحي، الدكتورة فضيلة شريف، بأن برنامج حقيبة الطعام الصحية للموظفين، يأتي ضمن برنامج متكامل، يشمل ورش عمل تفاعلية، ونشرات التوعية، بالإضافة إلى الدليل الإرشادي الذي يشمل خطوات عملية تسهم في تعزيز أساليب التغذية الصحية، بمشاركة عدد من خبراء التغذية، لتشجيع الموظفين على تبنّي أنماط سلوكية تغذوية صحية.

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