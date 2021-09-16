الامارات | خدمات حكومية متنقلة لتعزيز جودة حياة السكان في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات حكومية متنقلة لتعزيز جودة حياة السكان في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في أبوظبي، مبادرة «الخدمات الحكومية المتنقلة»، ضمن مبادرة «تم تهتم»، التي تشمل خدمة سيارة «تم»، ومركز «تم» المتنقل، بهدف تعزيز جودة الحياة لدى سكان الإمارة، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الحكومية الرقمية.

وتهدف مبادرة «تم تهتم» إلى توفير تجربة خدمة متعاملين استثنائية لسكان ومجتمع أبوظبي، وتوفير الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وكبار المستثمرين، بحيث يكون بإمكانهم الحصول على الخدمات الحكومية دون الحاجة للحضور الشخصي للجهات الحكومية، أو مراكز خدمة المتعاملين.

وتعمل مبادرة خدمة سيارة «تم»، على توفير الدعم والمساعدة للمتعاملين الذين لا يمكنهم زيارة مراكز «تم»، مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين، حيث يمكنهم طلب سيارة الخدمة عبر الرقم (800-555)، وتتم الاستجابة لطلبهم بسرعة، وتتوافر السيارة لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم في منازلهم وأماكن إقامتهم.

وقال رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، علي راشد الكتبي، إن مبادرة الخدمات الحكومية المتنقلة تهدف إلى الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في أبوظبي، وإشراكها في صناعة التجربة الخدمية الحكومية، وتوفير الجيل الجديد من الخدمات الحكومية الرقمية، في إطار مساعينا المستمرة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لكل شرائح المجتمع في إمارة أبوظبي.

وأكد أن إطلاق هذه المبادرة يأتي انسجاماً مع الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة سكان الإمارة، وتقديم أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم، حيث تُمثل مبادرة الخدمات الحكومية المتنقلة نافذة موحدة لتقديم خدمات حكومية مبتكرة، تفوق توقعات المتعاملين، وتخدم مسار التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وأفاد المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، «قمنا بإطلاق مبادرة الخدمات الحكومية المتنقلة في إطار النهج الاستباقي لمنظومة (تم)، بهدف تسهيل وصول الجميع إلى الخدمات الحكومية، حيث تسعى منظومة (تم)، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، إلى توفير الخدمات الحكومية لجميع المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي».

وأضاف: «نسعى إلى تسهيل الحياة اليومية لأفراد المجتمع، وتوفير حلول رقمية مبتكرة، وتبني أساليب جديدة لتقديم خدمات عالمية المستوى، وإتاحة الخدمات الرقمية لأكبر عدد ممكن من سكان الإمارة، لتحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات للمتعاملين، وتوفير الوقت والجهد».

وستكون جزيرة الحديريات المحطة الأولى التي سيوجد فيها مركز خدمة «تم» المتنقل، باعتبارها واحدة من أكثر المواقع حيوية في الإمارة، وستعلن «تم» المواقع التالية لاحقاً.

ويضم المركز المتنقل ركناً مخصصاً لانتظار المتعاملين، وركناً لتقديم الخدمة ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم بسهولة، إضافة إلى ركن خاص بالخدمة الذاتية، بما يتيح للمتعامل إنجاز سلسلة من الخدمات بطريقة مريحة، وفي أسرع وقت، إلى جانب «الخدمة من السيارة» التي تقدّم الخدمة للمتعاملين دون الحاجة إلى مغادرة مركباتهم.

مبادرة «تم تهتم» توفر خدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وكبار المستثمرين.

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