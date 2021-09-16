الامارات | إعلان شراكة للاستثمار السيادي بين مبادلة ووزارة التجارة البريطانية بــ 10 مليارات جنيه استرليني

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان شراكة للاستثمار السيادي بين مبادلة ووزارة التجارة البريطانية بــ 10 مليارات جنيه استرليني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة مبادلة للاستثمار و وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة للاستثمار السيادي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني.

وقع الاتفاقية في مقر رئاسة الوزراء البريطانية.. رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة خلدون خليفة المبارك ووزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية اللورد جيري جريمستون، وتهدف الاتفاقية إلى توسعة نطاق شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين والتي أعلن عنها خلال شهر مارس 2021.

وتستثمر دولة الإمارات بموجب هذه الاتفاقية 10 مليارات جنيه إسترليني في " شراكة الاستثمار السيادي" بين البلدين و التي يشرف عليها مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة وشركة مبادلة للاستثمار.. فيما تركز هذه الشراكة خلال السنوات الخمس المقبلة على ضخ استثمارات كبيرة في ثلاثة قطاعات جديدة وهي التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

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