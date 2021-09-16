الامارات | محمد بن زايد يصل مقر رئاسة الوزراء البريطانية و بوريس جونسون في مقدمة مستقبليه

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصل مقر رئاسة الوزراء البريطانية و بوريس جونسون في مقدمة مستقبليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في مستهل زيارته الرسمية للمملكة المتحدة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App