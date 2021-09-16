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الامارات | محمد بن زايد يصل مقر رئاسة الوزراء البريطانية و بوريس جونسون في مقدمة مستقبليه

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لندن - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في مستهل زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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