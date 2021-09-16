الامارات | 20 وظيفة للمواطنين في هيئة حكومية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 وظيفة للمواطنين في هيئة حكومية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت هيئة حكومية بإمارة دبي 20 وظيفة شاغرة لمواطني الدولة حاملي خلاصة القيد، بينها خمس وظائف مستشار إسعاد المتعاملين، شرط الحصول على دبلوم عال أو درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في الإدارة أو الأعمال العامة أو ذات الصلة، وتوافر خبرة من سنتين إلى 10 سنوات، وعدد أربعة منسق إداري حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو شهادة دبلوم أو دبلوم عالي أو ثانوية عامة خبرة سنتين إلى 10 سنوات يجيد اللغة الإنجليزية بجدارة، وعدد أربعة (أخصائي أول في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء) حاصل على درجة البكالوريوس في الجودة والإدارة الإستراتيجية أو ماجستير في الجودة والإدارة الإستراتيجية خبرة من سنتين إلى 15 سنة.

كما تطلب الجهة ثلاثة مهندس عمليات – أول، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، وخبرة في CAD و3D Max و SKETCH-UP وPhotoshop، واثنين مسؤول قاعدة البيانات/ مهندس الشبكة، حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أي من تخصصات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ضابط إداري في التدريب والتطوير واكتساب المواهب حاصل على دبلوم عال أو درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو درجة الماجستير في الموارد البشرية أو دبلوم CIPD أو مؤهل SHRM ومهندس تقنية معلومات حاصل على بكالوريوس في هندسة الاتصالات أو بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية، داعية من يطبق عليهم الشروط إلى إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected]

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