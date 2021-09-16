طحنون بن محمد: محمد بن زايد نموذج قيادي فريد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن حصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جائزة «رجل الدولة - الباحث» تأكيدٌ دولي جديد على فرادة النموذج القيادي الذي يقدمه سموه للعالم.

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «منح جائزة (رجل الدولة - الباحث) من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، للشيخ محمد بن زايد، في الذكرى الأولى للاتفاق الإبراهيمي، تأكيدٌ دولي جديد على فرادة النموذج القيادي الذي يقدمه سموه للعالم في تعزيز قيم التسامح بين الأديان وصناعة السلام».