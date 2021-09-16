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هزاع بن زايد: محمد بن زايد رجل السلام والتسامح

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لصاحب  السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حصوله على جائزة «رجل الدولة - الباحث» العالمية المرموقة من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تقديراً لدوره في صنع السلام وترسيخه في المنطقة.
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حساب سموه على «تويتر»: «نبارك للشيخ محمد بن زايد حصوله على جائزة (رجل الدولة - الباحث) العالمية المرموقة من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تقديراً لدوره في صنع السلام وترسيخه في المنطقة وجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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