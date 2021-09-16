الإشعاع الثقافي والعلمي والتقني لفرنسا في إكسبو 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي( الاتحاد)

تشارك فرنسا بجناح ضخم في إكسبو 2020 دبي الذي سينطلق مطلع أكتوبر المقبل، ويستمر حتى 31 مارس 2022، والذي تسعى من خلاله إلى إبراز الإشعاع الثقافي والعلمي والتقني الفرنسي أمام زوار المعرض واستعراض العديد من الابتكارات الفرنسية.

وأكد مسؤولون فرنسيون، أهمية المشاركة الفرنسية في إكسبو 2020 دبي الذي يقام للمرة الأولى بالمنطقة، والذي يتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وكذلك كونه سيشكل أول حدث عالمي الذي سيجمع العالم مجدداً، بعد جائحة كوفيد-19.

وسيشكل منصة استثنائية لإبراز الحلول الفرنسية لتحديات المستقبل ولوضع الابتكار العلمي والتقني في خدمة التقدم البشري، خاصة هذه المرحلة التي تتطلب جهداً عالمياً في مواجهة أزمة الجائحة الحالية، بالإضافة إلى تحديات التحول البيئي والتنقل الجديد والثورة الرقمية، من هذا المنطلق، أرادت فرنسا أن يكون جناحها في إكسبو 2020 دبي فرصة للتعبير عن الرغبة في «التنوير» في القرن الحادي والعشرين، والذي سيتم العمل على تحقيقه بالتعاضد مع 191 دولة ممثلة في هذا الحدث الضخم، من أجل تحقيق الشعار الذي اختارته دولة الإمارات العربية المتحدة «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وتم تصميم الجناح الفرنسي ليكون حلقة وصل بين التراث العالمي وبالحلول التي توفرها فرنسا اليوم لبناء عالم أكثر استدامة ومرونة وشمولية، فبينما تم تزويد مبنى الجناح بألواح شمسية كهروضوئية تمتد على مساحة 2500 متر مربع، سيستضيف الجناح طبعة أصلية من 35 مجلّداً من موسوعة ديدرو ودالمبرت».

ويتضمن جناح فرنسا جزأين يغنيان تجربة زواره، فالمعرض الدائم هو جوهره الأساسي، وهو مكرس لمفهوم التطور، إذ يقدم لرواده ثلاث مساحات محددة يعرض كل منها رؤية للتقدم.

وفي إطار هذا المعرض الدائم، سوف يتمكن الزوار من اكتشاف معارض مؤقتة يتم تجديدها كل شهر، وكل واحد منها مكرّس لاختبار تجربة فنية معيّنة: الفن الرقمي (موقع الاكتشاف التاريخي- Histovery- الذي تقدمه لوريال حول نوتردام) ومجموعة أدوات المائدة (مجموعة شلهوب) والفن الحركي (أتيليه كروز-دييز) وفن العمارة (سوسيتيه دو غراند باري تقدمه دومنيك بيرولت) وفن الأزياء (جان بول غوتييه).

وسينظم مجموعة من الفعاليات المتتالية التي تستمر كل واحدة منها لأسبوعين على مدار فترة انعقاده لمدة ستة أشهر، والتي تستند إلى أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة. وتهدف هذه الفعاليات ذات الطابع الخاص التي يمتد كل منها لفترة 14 يوماً، إلى زيادة الوعي العام بالأسباب والتحديات المستقبلية الرئيسة.