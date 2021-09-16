عمار النعيمي يستقبل سفيري جورجيا وباكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة. وأكد سموه، خلال اللقاء مع السفير، أن الإمارات تربطها علاقات صداقة متميزة مع جمهورية جورجيا، وتحرص على تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات، لاسيما القطاع الاستثماري والسياحي. كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي.. أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو ولي عهد عجمان في بداية اللقاء بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية والصداقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.