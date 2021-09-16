«دبي للمرأة» تستعرض استراتيجية الارتقاء بابنة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة عدداً من البرامج والمشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة المقبلة بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى دعم المرأة في المجالين الاجتماعي والمهني وتعزيز دورها الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي والأول له بعد التشكيل الجديد، برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت منى المري، إنه تمت مناقشة مستجدات استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة 2022 - 2026 المنبثقة عن استراتيجية حكومة دبي وخطة الخمسين عاماً القادمة في الدولة، وتهدف إلى الارتقاء بالمرأة الإماراتية، ورفع نسبة مشاركتها في جميع القطاعات، وزيادة تمثيلها في الوظائف القيادية العليا ومراكز صنع القرار، بما يسهم في تعزيز دورها في صياغة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي لإمارة دبي والدولة بوجه عام، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأعلنت أنه سيتم إطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة في شهر ديسمبر المقبل تزامناً مع «إكسبو 2020 دبي» ضمن فعاليات أخرى للمؤسسة في هذا الحدث العالمي الكبير لتتواكب مع مستهدفاتها الاستراتيجية.