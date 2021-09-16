الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصيل

فوجئت زبونة قصدت محلاً مشهوراً متخصصاً في إعداد البيتزا، بمنع موظفة استقبال الطلبات موظف التوصيل، الذي يعمل في إحدى أشهر شركات التوصيل (طلبات)، من استخدام دورة المياه، ما تسبّب في إحراجه وخروجه من المحل، متسائلة عن قانونية هذا التصرف.

تهوّر

شكا مرتادو طريق دبي - العين تهور سائقي حافلات مدرسية، وعدم التزامهم بالسرعة المحددة للطريق، وتجاوزهم للمركبات الصغيرة بطيش كبير، مطالبين الجهة المختصة بمخالفتهم.

ارتفاع

استغرب مقيم زيادة أسعار بعض المنتجات التي طلبها من البقالة، وعندما سأل بائعها عن السبب، عزا هذا الارتفاع إلى أسباب واهية لا علاقة لها بالعرض والطلب، متسائلاً عن قانونية هذه الزيادة.

تغيير

استغرب أولياء أمور تغيير إدارة مدرسة في إمارة دبي لطاقميها الإداري والتعليمي، وذلك من دون إخطارهم بهذا التغيير الذي قد يؤثر، من وجهة نظرهم، في أداء أبنائهم.

صيانة

أبدى متعامل انزعاجه من عدم التزام شركة عقارية بالصيانة المطلوبة في شقته السكنية، على الرغم من تقديمه شكاوى عدة، مشيراً إلى أنه تم تحديد أكثر من موعد هاتفياً لإجراء الصيانة، لكن من دون جدوى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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