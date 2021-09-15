منح جائزة «رجل الدولة – الباحث» لمحمد بن زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - منح معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جائزة «رجل الدولة – الباحث».



وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «منح جائزة (رجل الدولة - الباحث) من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، للشيخ محمد بن زايد، في الذكرى الأولى للاتفاق الإبراهيمي، تأكيدٌ دولي جديد على فرادة النموذج القيادي الذي يقدمه سموه للعالم في تعزيز قيم التسامح بين الأديان وصناعة السلام».

وفي تغريدة ثانية قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»:«نبارك للشيخ محمد بن زايد حصوله على جائزة «رجل الدولة - الباحث» العالمية المرموقة من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقديراً لدوره في صنع السلام وترسيخه في المنطقة وجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي».

وفي تغريدة أخرى قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جائزة «رجل الدولة – الباحث» من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقدير صادف أهله، فسموه صاحب رؤية وقناعات راسخة في قضايا السلام والاستقرار والتسامح، وهذا ما تثبته القرارات الاستراتيجية الجريئة في سبيل مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للمنطقة والعالم».