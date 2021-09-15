الامارات | حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين عبدالله محمد العور مديراً تنفيذياً لـ"صندوق المعرفة"

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين عبدالله محمد العور مديراً تنفيذياً لـ"صندوق المعرفة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 سبتمبر 2021

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (38) لسنة 2021 بنقل عبد الله محمد العور من دائرة التنمية الاقتصادية، وتعيينه مديراً تنفيذياً لمؤسسة صندوق المعرفة، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.





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