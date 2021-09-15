الامارات | «التربية» تعلن فتح باب التسجيل لاختبارات الرخص المهنية للمعلمين

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تعلن فتح باب التسجيل لاختبارات الرخص المهنية للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل لاختبارات الرخص المهنية التعليمية للعام الأكاديمي 2021-2022، وحددت الثاني من أكتوبر المقبل في أربعة تخصصات هي: (رياضيات حلقة ثانية، وأحياء، وفيزياء، وكيمياء)، على أن ينعقد الموعد الثاني في الـ13 من نوفمبر المقبل في مجالي: (مهني حلقة ثانية وثالثة)، و(علوم الحاسوب)، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم (من المعلمين والقيادات المدرسية والمهن المدرسية)، لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم ببرامج تدريبية ذات فاعلية.

وتتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع هي: رخصة المعلم وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات التي يجري العمل عليها، ورخصة القيادات المدرسية وتستهدف المديرين ونوابهم، ورخصة المهن المدرسية التي تستهدف أمناء المكتبات ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات وغيرهم.

وحددت الوزارة سبع خطوات للحصول على رخصة مزاولة المهنة في القطاع التعليمي، انطلاقاً من رؤية الإمارات للتميز وتطوير قطاع المعرفة وسعياً للوصول إلى أفضل معايير التعليم، ودفع مهنة التعليم قدماً وتوفير الضمانة للعمل في سلك التعليم وفق أطر عالية الأداء، بحيث يصبح جميع المنتسبين لمهنة التعليم على قدر عالٍ من الدراية والكفاءة ومؤهلين للتنافس على الصعيد العالمي.

على أن يتم التسجيل في نظام تراخيص العاملين في قطاع التعليم، ويتم تسجيل المستجدين بشكل دوري، ومن ثم توجيه دعوات للمعلمين لحجز مقعد اختبار عند توافر مادة الاختبار ليتسنى لهم استكمال متطلبات الرخصة.

وتتمثل الخطوات في عملية التسجيل بنظام ترخيص المعلمين، وتعبئة البيانات المطلوبة، واستقبال إشعار موعد الامتحان، ثم إخضاعهم للاختبار المهني ثم التخصصي، ويعتبر اجتياز تلك الاختبارات مطلباً مهماً للحصول على الرخصة ومن ثم العمل على اعداد ملف الإنجاز و أخيراً الحصول على الرخصة، وفي حال عدم اجتياز الاختبار سيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي اختياري يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى المخرجات المستهدفة، تستغرق فترة التدريب فترات متباينة حسب احتياجات المعلم يليها إعادة الاختبار.

ووفقاً لإحصاءات عام 2020 سجل 75 ألفاً من الكادر المدرسي في نظام الترخيص المهني للعاملين في القطاع التربوي للحصول على رخصة لمزاولة المهنة في الدولة، وتقدم 20 ألفاً و674 معلماً للاختبار المهني، كما خضع 15 ألفاً و548 معلماً للاختبار التخصصي في المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها ضمن متطلبات الحصول على رخصة المعلم في الدولة، إذ تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً بالغاً بتقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة من خلال الحرص على توفير معلمين ومهنيين أكفاء يتحلون بدراية كافية بمادة التخصص وطرق تدريسها، قادرين على مواكبة متطلبات عصر المعرفة وحريصين على أن يكونوا القدوة الأخلاقية لطلابهم.

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