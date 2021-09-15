تعرّف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:19 والمد الثاني عند الساعة 20:05 والجزر الأول عند الساعة 12:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:38.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:29 والمد الثاني عند الساعة 07:38 والجزر الأول عند الساعة 12:18 والجزرالثاني عند الساعة 00:26.