اخبار الخليج / اخبار الإمارات

خليفة بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء هيئة الإعلام الإبداعي تابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد -  أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة الإعلام الإبداعي تابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
 وتهدف الهيئة إلى تعزيز نمو القطاع الإبداعي في الإمارة وتوفير البنية التحتية اللازمة لازدهار المؤسسات الإبداعية من خلال التنظيم والإشراف على أنشطة الإنتاج الإعلامي الإبداعي لشركات القطاع الخاص، وتطوير المبادرات لجذب وتحفيز وتطوير المواهب في المجال الإبداعي بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تعمل الهيئة على تطوير صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، ودعم وإطلاق الجوائز التي تساهم في تطوير الإنتاج الإعلامي والإعلام التفاعلي في الإمارة. 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا