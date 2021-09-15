منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم في قصر الوطن، اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار.

وأكد سموه، خلال الاجتماع، أهميةَ الدور الذي يؤديه الجهاز في تطوير المشاريع التنموية وإطلاق مزيد من الاستثمارات، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة، ويخدم أبناء الإمارات ويضمن لهم آفاقاً مستقبلية واعدة.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس، معالي عبيد بن حميد الطاير، ومعالي حارب مسعود الدرمكي، وعيسى محمد السويدي، ومحمد هادي الحسيني، وكلثم حمد الغفلي، إضافةً إلى معالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من المديرين التنفيذيين.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، ووافق على تمرير محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، ومحاضر الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر، ولجنة الاستراتيجية.

وناقش المجلس مستجدات مشروع تحديث استراتيجية الجهاز بشأن مصادر التمويل، في إطار خطة الاستعداد للخمسين، وبما يُرسّخ مكانة الإمارات وريادتها العالمية بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الدولة. وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين الجهاز من التوصُّل إلى نتائج متميزة، وتأمين أرباح اقتصادية مستدامة لدولة الإمارات على المدى البعيد، ومضاعفة حجم الاستثمار أربع مرات خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، وذلك من خلال تطبيق خطة استثمارية تضمن زيادة العائدات، وموازنة قوية تتماشى مع الأجندة الوطنية وتعتمد أفضل المعايير العالمية.

واطلع مجلس الإدارة على أنشطة وأداء جهاز الإمارات للاستثمار حتى 30 يونيو 2021، كما بحث إعادة هيكلة اللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية، واعتمد القرارات المناسبة بشأنها، مع مصادقته على توصيات اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر.

ودعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أعضاء مجلس إدارة الجهاز وإدارته التنفيذية إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة ومواصلة النجاحات التنموية وتطوير مؤشرات الاستثمار.