الامارات | «صحة» تطلق برنامج لرعاية مرضى الكُلى

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تطلق برنامج لرعاية مرضى الكُلى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت صحة لرعاية الكلى، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، برنامجها الأول للتدريب على رعاية الكُلى، الذي يستهدف كوادر التمريض الإماراتية والعربية في شركة صحة، معتمداً على أفضل الممارسات الدولية المُتبعة على نطاق واسع في إطار عمل كفاءات «الجمعية الأميركية لممرضي طبّ الكُلى»، بمشاركة ستة أفراد من كوادر التمريض العاملة في «صحة».

ويتيح البرنامج التدريبي فرصة أمام الكوادر التمريضية المُشاركة لتطوير مهاراتها، وإثراء معرفتها وفهمها لطرق ومنهجيات رعاية مرضى الكُلى، حيث كانت الفرص المتاحة للتخصص في الرعاية الصحية للكُلى قبل انطلاق البرنامج محدودة أمام كوادر التمريض المحلية.

وقال المدير التنفيذي لصحة لرعاية الكلى، البروفيسور ستيفين هولت، إن البرنامج يمنح المتخصصين في الرعاية الصحية فرص التعلم والتطوير تمكنهم من المساهمة في تطوير خدمات الرعاية الصحية، إذ تعد كوادر التمريض التي تتمتع بالخبرة التخصصية أو التدريب على رعاية مرضى الكُلى نادرة على المستوى العالمي.

وأضاف أن البرنامج يمتد منهجية مركزة وشاملة لتزويد المشاركين بالدعم اللازم لتطوير خبراتهم في طبّ الكُلى، وبعد الانتهاء من البرنامج، ستمتلك الكوادر التمريضية المشاركة مختلف المهارات والكفاءات التي تتيح لها تقديم رعاية صحية متخصّصة لمرضى الكلى بمستوى عالمي.

وأفادت المدير التنفيذي للتمريض بالإنابة، الدكتورة ماري كيم جيمس، بأن «كوادر التمريض في»صحة لرعاية الكلى«تشكل العمود الفقري لشبكة»صحة«، ومن خلال عملنا على تعزيز فرص وصولها إلى موارد التعليم المحلية والتدريب الذي يلبي المعايير الدولية، سنتمكن من تعزيز قدرتنا على رعاية مرضى الكُلى».

يذكر أن برنامج التدريب الجديد على رعاية الكُلى يندرج في إطار برامج التعليم الطبي الشاملة التي توفرها «صحة» لكوادرها العاملة، إذ أطلقت «صحة» في وقت سابق من هذا العام، شراكة مع جامعة خليفة في برنامج شهادة الأبحاث السريرية (KU-CRC) لموظفي «صحة»، كما بدأت شراكة أخرى مع جامعة الشارقة تتيح أمام موظفي «صحة» فرصة الحصول على دبلوم مهني في الموجات فوق الصوتية لأخصائيي التصوير بالأشعة.

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