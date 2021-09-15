الامارات | وزير التعليم العالي المصري: العلاقات المصرية - الإماراتية متميزة بكافة المجالات

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي المصري: العلاقات المصرية - الإماراتية متميزة بكافة المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المصري، خالد عبدالغفار على قوة ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة،على كافة المستويات والأصعدة، وخاصة قطاعي التربية والتعليم العالي، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم كافة التيسيرات للطلاب الإماراتيين للدراسة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي بالشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا الملحق الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر،

قدم عبدالغفار الشكر إلى الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا على قيامه بدعم مبادرة "ادرس في مصر"، التي تحظى بدعم هائل من قبل القيادة السياسية في مصر، مؤكدًا على أهمية إتمام التؤامة

بين الجامعات المصرية والإماراتية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الباحثين بكلا البلدين.

وأشار الملحق الثقافي لدولة الإمارات إلى افتتاح مقر جديد للملحقية الثقافية بالقاهرة خلال شهر أكتوبر القادم، والتي ستكون بمثابة مقر إقليمي في دولة مصر الشقيقة، موضحًا أن إنشاء المقر الجديد جاء نتيجة زيادة أعداد الطلاب الإماراتيين الذين يدرسوا في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاق تنفيذي بين الوزارتين في التعاون العلمي والبحثي، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون لابتعاث الطلاب الإماراتيين في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

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