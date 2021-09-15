«بيت الخير» تنفق 100 مليون للارتقاء بمعاش الأسر المواطنة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أنفقت جمعية «بيت الخير» عبر برنامج «حافز» خلال السنوات العشر الأخيرة، ما يزيد على 100 مليون درهم، للنهوض بالمستوى المعيشي والاجتماعي والتعليمي للأُسر المتعففة والأسر الأقل دخلاً والأكثر حاجة، بهدف الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية داخل الدولة.

ويتكون برنامج «حافز» من مشاريع خاصة بتحسين جودة حياة الأسر كقيمة مضافة لما تمنحه الجمعية لها من مساعدات نقدية وغذائية تسلم لها بشكل شهري، ويأتي في مقدمة هذه المشاريع مشروع دعم إسكان الأسر المواطنة التي تعثرت في استكمال شروط إسكانها، ويضاف إليه ما تدفعه «بيت الخير» للأسر التي عجزت عن دفع الإيجار أو مستلزمات السكن من مياه وكهرباء. وقد بلغ الإنفاق على هذا المشروع خلال عشر سنوات 76 مليون درهم.

وتقدم الجمعية للأسر المستلزمات المنزلية الأساسية كمساهمة في تأثيث سكن جديد، أو كبديل آمن للأجهزة المتهالكة، وبلغ الإنفاق على هذا المشروع منذ عام 2011 وحتى 2020 ما يزيد 17.5 مليون درهم.

وأخيراً تساهم «بيت الخير» في صيانة منازل الأسر المحتاجة، لتصبح مؤهلة للعيش الآمن والكريم، وقد بلغ الإنفاق على هذا المشروع 6.8 مليون درهم خلال عشر سنوات.