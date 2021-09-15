الامارات | إلزام مالك فيلا بدفع 250 ألف درهم لشركة أثاث

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مالك فيلا بدفع 250 ألف درهم لشركة أثاث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام مالك فيلا بأن يؤدي لشركة أثاث 250 ألف درهم، قيمة تصميم وتنفيذ أثاث منزله.

وفي التفاصيل، أقامت شركة صناعة أثاث دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، طالبت فيها بإلزام مالك فيلا بدفع مبلغ 250 ألف درهم، تكاليف تصميم وتوريد أثاث الفيلا، مشيرة إلى إبرامها عقداً مع المدعى عليه ينص على قيامها بتصميم وصناعة أثاث يتناسق مع شكل وحجم غرف الفيلا، وقامت بناء على التعاقد بإنجاز كل التزاماتها، وسلمته الأثاث في الوقت المحدد، إلا أنه امتنع عن سداد المبلغ.

وخلال نظر القضية، حضر ممثل عن الشركة فيما لم يحضر المدعى عليه، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي للشركة مبلغ 250 درهم ومصروفات الدعوى، ولم يرتضِ المدعى عليه، بالحكم، فاستأنف الحكم ملتمساً إلغاء حكم محكمة أول درجة.

فيما أفادت محكمة الاستئناف، في حيثيات الحكم، بأن الثابت من الأوراق أن تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة، خلص إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على قيام الشركة بتصنيع وتوريد أثاثاً للفيلا التي يملكها المستأنف، مشيرة إلى أن التقرير جاء سليماً فنياً وإجرائياً، ولا تنال منه اعتراضات المستأنف، وحكمت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة وإلزام المستأنف بالرسوم والمصروفات.

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