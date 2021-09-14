الامارات | الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات للحديث عن مستجدات فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات للحديث عن مستجدات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد حكومة دولة الإمارات في هذه الأثناء، إحاطتها الإعلامية للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا في الدولة والجهود الرامية إلى الحد من انتشاره.

الإحاطة الإعلامية:

* أثبتت القطاعات في الدولة مرونتها وجاهزيتها في مواجهة التحديات، وخلق فرص تحسين من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات لاحتواء كافة التداعيات المترتبة من الجائحة.

* خلال المرحلة الراهنة من الجائحة، نقوم حالياً باستطلاع آراء المجتمع ضمن استبيان دعم مرحلة التعافي وعودة الحياة الطبيعية الجديدة في المجتمع الإماراتي، ومن أجل الوصول إلى مخرجات وقرارات تساهم في تعزيز مفهوم التعافي لدى المجتمع

* ركز الاستبيان على الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة الإمارات لعودة الحياة لطبيعتها، فكانت النتائج الأولية: 90% مؤيدون للعودة التدريجية في المساجد ودور العبادة، و79% مؤيدون لعودة الموظفين لمقار العمل بنسبة 100%، و73% مؤيدون للعودة إلى المدارس

* بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ولدعم جهود العودة إلى المدارس، تم افتتاح مركز لفحص وتطعيم كوفيد19 لطلبة المدارس وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، في مركز سعادة المتعاملين بعجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع، لتعزيز سلامة المجتمع ولسهولة الوصول إلى الجميع

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