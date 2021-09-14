المنصوري والنيادي يخضعان لتدريب التقاط مركبة الشحن «سيجنس»

يواصل رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، تدريباتهما في مركز جونسون التابع لوكالة «ناسا» وخضعا لتدريب التقاط مركبة الشحن «سيجنس» والتي تحاكي استخدام الذراع الروبوتية الكندية SSRMS في مختبر خاص، وتعد عملية دقيقة تتطلب إجراءات خاصة لتفادي الاصطدام بالمحطة، كما أن مركبة الشحن محملة بالمواد الغذائية والتجارب العلمية، بالإضافة إلى مواد الصيانة والإدامة الضرورية لبقاء محطة الفضاء الدولية.كما شملت عمليات التدريب على الطائرة النفاثة T-38، قيادتها أثناء الصعود والهبوط، وإجراء مناورات على ارتفاعات أكثر من 5 كيلومترات، إضافة إلى تعلم كهرباء الطائرة، وكيفية استعمال كرسي الإنقاذ، وعمل إجراءات قياسية تشابه بعض مهمات محطة الفضاء الدولية. وتشمل التدريبات كذلك، المهمات الروتينية التي يقوم بها الرواد على متن محطة الفضاء الدولية، مثل تشغيل والتعامل مع أنظمة الحواسيب، وتخزين المعدات وتحديد مواقعها، والتواصل مع المحطات الأرضية، وصيانة وتركيب المعدات وإصلاحها، والتعامل مع أنظمة المحطة الدولية، والتحكم في الروبوتات. ويشارك الرائدان، منذ ما يقارب عام في برنامج تدريبي متقدم، في مركز «لندن بي جونسون» بمدينة هيوستن الأميركية، لتأهيلهما لإدارة المحطة الدولية للفضاء، والسير خارج المحطة في مهمة من 6 أشهر إلى عامٍ كاملٍ، بحسب الاتفاقية الموقعة أواخر سبتمبر العام الماضي، بين مركز محمد بن راشد للفضاء و«ناسا»، في إطار سعي دولة الإمارات إلى الريادة العالمية، ووضع علامة فارقة في استكشاف الفضاء، في شراكة مهمة، تعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات وسط الكيانات الدولية.