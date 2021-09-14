الامارات | تدريب نزلاء «العقابية» على إدارة المشاريع وترويج منتجاتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب نزلاء «العقابية» على إدارة المشاريع وترويج منتجاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تأهيل وتدريب نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في مجال إدارة المشاريع وريادة الأعمال أثناء فترة محكومياتهم، إلى جانب الترويج لمنتجاتهم ودعم الحملات التسويقية الخاصة بها.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية اللواء علي محمد الشمالي، وعن طرف مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المدير التنفيذي للمؤسسة عبد الباسط الجناحي، بحضور نائب مدير المؤسسات العقابية والإصلاحية العميد مروان الجلفار.

وأكد اللواء علي محمد الشمالي أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تعزيز أواصر التعاون بينهما، وإيماناً من الطرفين بأهمية ترسيخ علاقة الشراكة في دعم وتطوير نزلاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية لتدريبهم في مجال إدارة المشاريع وريادة الأعمال وترويج منتجاتهم بما يعود بالنفع عليهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بعد انقضاء محكومياتهم.

وقال عبدالباسط الجناحي: "نحرص في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، متمثلة في ذراعها التعليمي، أكاديمية دبي لريادة الأعمال، على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين مختلف فئات وشرائح المجتمع الإماراتي، لتمكينهم من تأسيس مشاريعهم وإدارتها بكفاءة، كما نطمح من خلال هذا التعاون مع الأخوة في إدارة المؤسسات العقابية إلى طرح المبادرات التي تهدف إلى دمج نزلاء المؤسسات العقابية بعد انقضاء مدة عقوبتهم بالمجتمع الإماراتي، وتدريبهم على المهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم بهدف توفير الدخل اللازم لاستقرار حياتهم وحياة أسرهم في المستقبل، حيث ستمكنهم هذه المبادرات من البدء من جديد في التخطيط لمستقبل أكثر أماناً واستقراراً لهم ولعائلاتهم والمجتمع بأكمله.

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