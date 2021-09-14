الامارات | محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين معينين لدى الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين معينين لدى الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي أوراق اعتماد سفيرين جديدين معينين لدى الدولة.

وقد رحّب سموه، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بسعادة ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد، وسعادة روبرت لاور سفير دوقية لوكسمبورغ، اللذين قدّما أوراق اعتمادهما لسموه إيذاناً ببدء تسلم مهامهما الجديدة.

بدورهما، نقل السفيران الجديدان تحيات ملك السويد وأمير لوكسمبورغ إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهما لسموهم بموفور الصحة ودوام السداد ولشعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمنياته للسفيرين الجديدين بالتوفيق في أداء مهامهما وصولاً بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات مع كل من مملكة السويد، ودوقية اللوكسمبورغ إلى مستويات أعلى من التعاون على كافة الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.

وأكد سموه للسفيرين أنهما سيحظيان بالدعم الكامل من جميع الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعاونيه من أجل تمكينهما من أداء عملهما على أكمل وجه ممكن.

حضر مراسم تلقّي أوراق اعتماد السفيرين معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

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