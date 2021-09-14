تواصل حملات الرقابة والتفتيش على السكنات العمالية بالظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل بلدية منطقة الظفرة تنظيم حملات الرقابة والتوعوية والتفتيش على سكنات العمال في مدن المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتشغيل السكنات بصورة آمنة وسليمة حسب القوانين وأدلة الممارسة الفنية بهدف تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

وسجلت البلدية عدد 3,456 زيارة خلال العام 2021 وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة متطلبات السلامة داخل السكنات. وأكدت الزيارات أن جميع السكنات العمالية مجهزة بأنظمة مكافحة الحرائق ويتم التأكد من فاعليتها بصورة مستمرة. كما تلتزم جميع سكنات منطقة الظفرة بالفحص الدوري PCR للحد من تفشي فيروس كورونا والمساهمة في نسبة التعافي. وبلغت نسبة الامتثال داخل سكنات منطقة الظفرة للإجراءات الاحترازية .92.3 % وقامت البلدية بتطوير آلية التواصل مع السكنات بشكل مستمر حيث يتم تزويد جميع السكنات بالتحديث على الإجراءات الاحترازية خلال 30 ثانية فقط. وقد حصل 95% من القاطنين في السكنات العمالية على لقاح كورونا، حيث تمثل نسبة 5% الفئة المستثناة.