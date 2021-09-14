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الامارات | حاكم الشارقة يعتمد زيادة رواتب 453 من المتقاعدين من شرطة الشارقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم، زيادة رواتب 453 من المتقاعدين من شرطة الشارقة الذين تقاعدوا على الكادر الاتحادي إلى 17 ألف و500 درهم بإجمالي 40 مليون درهم سنوياً.

ويأتي قرار سموه ضمن المرحلة الأولى من "مشروع سلطان للعيش الكريم".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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