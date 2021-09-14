

بدأت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الإستعدادات اللازمة للمشاركة في المهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته لـ 35 ، تحت شعار "جرش مزينة بالفرح"، لتفتح أولى فعاليات المسرح الجنوبي، بتاريخ 22/9/2021 ، في ليلة تعد من أهم ليالي مهرجان جرش .

ويأتي استعداد الرومي وفرقتها الموسيقية لتقديم برنامجاً غنائياً يليق بالمهرجان وجمهورها الأردني والعربي ، مغازلة جمهورها بجملة من التغريدات كان أبرزها " إلى جرش ....اشتقنا إلى عمان وأهل عمان " .

كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة الرومي تستعد لافتتاح أولى فعاليات مهرجان جرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.