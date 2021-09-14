ولي عهد أم القيوين: القيادة تعمل على الارتقاء بقدرات المواطنين وتمكينهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» التي وجهت بها القيادة الرشيدة، هدفها تمكين المواطن والنهوض بالكفاءات الوطنية في القطاع الخاص الذي يعد شريكاً للقطاع الحكومي في التنمية، والمساهمة في زيادة مكتسبات الدولة وتعزيزها. وقال سمو ولي عهد أم القيوين إن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص «نافس» يعزز من انضمام المواطنين في القوى العاملة بالقطاع الخاص، ويسهم في إعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل، من خلال ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم.

وأشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تعمل دائماً على الارتقاء بقدرات المواطنين وتمكينهم، والاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم، وتشجيع مشاركتهم في مختلف المجالات لقيادة مسيرتنا التنموية للخمسين عاماً المقبلة.