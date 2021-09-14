أبوظبي تستضيف مؤتمر «النشاط البدني والصحة 2022»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي توقيع اتفاقية التعاون بين مركز أبوظبي للصحة العامة و«الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة»؛ بغرض التعاون في مجال عقد مؤتمر الجمعية الدولية التاسع للنشاط البدني والصحة في إمارة أبوظبي لعام 2022. وقع الاتفاقية كل من مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة والبروفيسور جاسبر سشبرجين مدير الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة، وممثلون عن الطرفين، وقد تمّ التوقيع عن طريق الاتصال المرئي بين الطرفين.

الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة، والتي تُعرف بأنها الجمعية الدولية الرائدة للباحثين والممارسين الذين يركزون على تعزيز النشاط البدني عبر مسار الحياة، وتعتبر من أهم المؤسسات الدولية المعنية في هذا المجال، ولديها رؤية لتحقيق مجتمع نشط صحي تتوافر فيه فرص النشاط البدني والحياة النشطة للجميع.

عبدالله آل حامد

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بغرض التعاون في مجال استضافة مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة في أبوظبي لعام 2022، بحيث يتولى تنظيم فعاليات المؤتمر مركز أبوظبي للصحة العامة بالنيابة عن الجمعية، وبالتعاون الوثيق مع مجلس إدارة الجمعية ومع الجهات الحكومية المعنية بالإمارة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «في إطار رؤية القيادة الرشيدة نحو تشجيع ممارسة أنماط الحياة الصحية، والعمل على جعل أبوظبي موطن لمجتمع صحي مستدام على المستوى العالمي، نسعى عن طريق مركز أبوظبي للصحة العامة إلى تعزيز أسلوب الحياة الصحي والسليم لدى أفراد المجتمع عن طريق استراتيجياتنا في هذا المجال والمبادرات والشراكات المحلية والعالمية، وتأتي هذه الاتفاقية من أجل توطيد الشراكات بمؤسسات صحية رائدة للمضي قدماً بقطاع الرعاية الصحية والارتقاء بجودته، وبفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة والتوقيع لاستضافة حدث بهذه الأهمية وللمرة الأولى في إمارة أبوظبي، فإننا نتطلع من هذه الاستضافة لاكتشاف وإرساء فرص التعاون المشترك مع مؤسسات صحية رائدة كالجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة، لتعزيز مخرجات القطاع الصحي وجهوده الحثيثة وقدراته العلمية التي ستسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات، فضلاً عن توحيد الخبرات والمعارف لمواصلة الارتقاء بإمكانات منظومتنا للرعاية الصحة». ومن جانبه، قال مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «نعمل في مركز أبوظبي للصحة العامة نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة من خلال تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم، حيث تُعد الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة من بين المؤسسات الرائدة في مجالات الصحة العامة».

وأضاف: «يسعى المركز من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى استضافة مؤتمر يُعد الأول من نوعه في المنطقة والذي سيساهم بشكل كبير وفعال في مناقشة القضايا ذات الشأن في مجال الصحة العامة وتخصيص مساحة للمختصين في هذا المجال من تبادل مناقشة الأفكار والدراسات والبحوث، نحن على قناعة بأن المؤتمر سيساهم في تسليط الضوء على أهمية النشاط البدني لأفراد المجتمع في إطار اهتمام القيادة باتباع أسلوب الحياة الصحي كهدف استراتيجي للسنوات القادمة وتسليط الضوء على دورة إمارة أبوظبي، وإبراز جهودها الحثيثة التي تبذلها من أجل الحفاظ على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع».

مطر النعيمي

وقال البروفيسور جاسبر سبرسخباراين مدير الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة: «إن الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة سعيدة بهذا التعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة في مجال عقد مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة في إمارة أبوظبي لعام 2022، وهو الأول من نوعه في المنطقة والذي سيتيح الفرص لنشاطات الصحة البدنية والبحوث والممارسين، حيث سيشكل مساحة لتبادل الأفكار بين رواد عالميين في هذا المجال، وبالتالي سينتج عنه شراكات ومشاريع مثمرة ستساهم في تطوير النشاط البدني والصحة».

وتجسد الاتفاقية جهود المركز في مواصلة تبادل الخبرات والمعارف مع شركائه، بما يضمن الاستمرار في ترسيخ أسس الصحة العامة بين أفراد مجتمع أبوظبي.