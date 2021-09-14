ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

تنظم بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية المدينة، مسابقة «أجمل رسمة لشواطئ أبوظبي»، التي تستهدف المبدعين والهواة والمحترفين للرسم ليقدموا أفضل أعمالهم التي تعكس تميّز شواطئ أبوظبي الجميلة ومرافقها العصرية. وتهدف المسابقة إلى تنمية قدرات المواهب الإبداعية، ورفع الوعي المجتمعي والتعريف بمرافق إمارة أبوظبي المتميزة، وتعزيز جمالية المرافق البلدية لدى الجمهور، وكذلك إبراز ما تتميز به الإمارة من مظهر حضاري عام، ومرافق وبنية تحتية رائدة تعزز معايير جودة الحياة. وتم فتح باب تلقي المشاركات بتاريخ 28 أغسطس 2021، وينتهي استقبال المشاركات واللوحات بتاريخ 2 أكتوبر 2021، حيث وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الشروط الواجب توافرها في اللوحات المشاركة، وهي: أن يكون موضوع الرسمة عن: شاطئ كورنيش أبوظبي، المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو شاطئ على البحر، أو شاطئ البطين العام، وللمتسابق حرية استخدام أدوات ومواد الرسم التي يفضلها، مثل (الرسم بالرصاص/ بالألوان الزيتية/ بالألوان المائية/ الرسم بالفحم.. الخ)، وبأي حجم للوحة يراه المتسابق مناسباً. كما يمكن للمتسابق تنفيذ العمل بأية طريقة إبداعية يختارها، مثل الموزاييك أو الأعواد أو غيرها، طالما كان العمل الفني دائماً ويمكن الاحتفاظ به، حيث لا تقبل الأعمال غير الثابتة مثل الرسم على الرمل، وكذلك يسمح الاشتراك في المسابقة بعمل أو اثنين كحد أقصى للمتسابق الواحد، بالإضافة إلى أنه يمكن للمتسابق التواجد على الشاطئ للرسم بشكل مباشر، مع تطبيق التباعد الجسدي وكافة التدابير الوقائية والشروط الاحترازية من فيروس كورونا. وعقب الانتهاء من رسم اللوحة يمكن للمتسابق وضعها في مظروف مكتوب عليه الاسم ورقم هاتف للتواصل، وتقديمه في مكتب بلدية مدينة أبوظبي على شاطئ البطين العام، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2021، علماً بأنه لن يتم قبول أية مشاركات بعد التاريخ المحدد.

وتتولى لجنة مختصة فتح المظاريف وتقييم اللوحات المشاركة للإعلان عن الفائزين، خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2021، حيث سيتم تقديم هدايا قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل، عبارة عن هواتف ذكية حديثة وأجهزة إلكترونية لوحية.