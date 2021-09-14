محمد بن ركاض: رحلة شباب الوطن نحو المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

أكد الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، أن حزمة «مشاريع الخمسين» التي تم الإعلان عنها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توفر للمواطنين كل السعادة والحياة الكريمة، خاصة شباب الوطن، وتأخذ بيدهم إلى عالم الأعمال، وتنطلق بهم في رحلة هي الأفضل نحو المستقبل القادم في وطننا الشامخ. وقال الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، إن اهتمام القيادة الرشيدة بازدهار الوطن وتوفير الحياة الكريمة للمواطن هو مبعث فخر واعتزاز بين الأمم، وما وصلت إليه الإمارات من أفكار ومشاريع في كل المجالات قولاً وفعلاً مدعاة للفخر لنا نحن المواطنين على هذه الأرض الطيبة التي نعيش فيها كل سبل الراحة من استقرار وأمان وحياة سعيدة.