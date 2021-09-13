تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر جنوباً يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:34 والمد الثاني عند الساعة 08:58 والجزر الأول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 01:41.

وفي بحر عُمان خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:14 والمد الثاني عند الساعة 05:02 والجزر الأول عند الساعة 09:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:52.