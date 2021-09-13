شرطة الشارقة تساعد 12 شخصاً في العودة لوطنهم

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

بادرت القيادة العامة لشرطة ‏الشارقة، متمثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، ‏في لفتة دمجت بين الطابع الإنساني ‏والاجتماعي، بمساعدة عدد 12 شخصاً من زوار الدولة من الجنسيات الأوروبية وأميركا الجنوبية، تعرضوا لعملية احتيال، تقطعت بهم السبل وألزمتهم على البقاء بلا مأكل ولا مأوى.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، يفيد بوجود تجمع لعدد من الأشخاص أمام أحد الفنادق بالإمارة، وعلى الفور انتقلت الدورية المختصة باتجاه الموقع، وقامت بالإجراءات اللازمة، وبعد إتمام جمع الاستدلالات، تبين أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاحتيال من ‏قبل شخص قام باستقدامهم من موطنهم بتأشيرات زيارة، بعد إيهامهم ‏بتوفير فرص عمل لهم في الإمارة، واحتال عليهم ولاذ بالفرار.

وقال المقدم أحمد محمد المري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة‏، إن فريقاً من الإدارة تابع القضية منذ ورود البلاغ، وعمل بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الجمعيات الخيرية، التي تمثلت في جمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوفير السكن ووجبات لهم خلال فترة إقامتهم بالإمارة، كما تم توفير تذاكر سفر لكل منهم، ليتمكنوا من العودة إلى موطنهم.