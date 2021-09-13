تطعيم الأطفال يتماشى مع خطة التعافي طويلة الأمد التي تنتهجها الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة)

يعيش عدد من أولياء الأمور في قلق من خيار تلقيح أطفالهم ضد فيروس كورونا «كوفيد- 19»، بينما تتباين آراء البقية بين مؤيد ومعارض حول أهمية تلقيح الأطفال ضد هذا الوباء الذي اجتاح العالم وتسبب بخسائر عديدة. وهنا يأتي رأي الإخصائيين والأطباء في مدى فعالية التطعيم وأمنه على صحة وسلامة الأطفال.

حيث أكد البروفيسور حكم ياسين، المدير الطبي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الجامعة بالشارقة لـ «الاتحاد» على أن التوسع في تطعيم الأطفال يفيد في الحد من انتشار الفيروس وخاصة مع بدء العام الدراسي الجديد واحتمالية انتقال الفيروس للأفراد الأكبر سناً في الأسرة والذين ترتفع لديهم أخطار الإصابة ومضاعفاتها.

وقال: الأطفال هم مستقبل الوطن، وعصب المجتمع، خاصة إذا كانوا أصحاء لا يعانون من أمراض تنفسية أو أمراض مناعية، وقد حرصت دولة الإمارات، على توفير لقاح «كوفيد-19» للأطفال من عمر 3 إلى 17 عاماً في عدة مراكز، وهي تعتبر من بين الدول السباقة في توفير هذا اللقاح.

وأكد قائلاً: بعد التدقيق واعتماد الدراسات الخاصة بذلك، تم إصدار قرار توفير اللقاح للأطفال من عمر 3 إلى 17 عاماً، وبشكل اختياري. إذ لا شك أن تطعيم الأطفال سيحميهم ويحافظ على صحة من حولهم، كما سيساهم في تسريع الوصول إلى المناعة الجماعية اللازمة للحد من انتشار الفيروس. ويتماشى ذلك مع خطة التعافي طويلة الأمد التي تنتهجها دولة الإمارات والتي تهدف إلى تطعيم 100% من الفئات المستهدفة بحلول نهاية عام 2021.