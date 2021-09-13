«تحقيق أمنية» تُكرّم قناة الفجيرة على دعمها الإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - كرّمت مؤسسة «تحقيق أمنية» مؤخراً قناة الفجيرة، تقديراً لجهودها المبذولة في دعم استراتيجية المؤسسة وإسهاماتها المُتميّزة في نشر رسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة وإبراز دورها المجتمعي والإنساني.وخلال لقاء التكريم في مبنى القناة، ثمّن هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» الجهود الكبيرة لقناة الفجيرة، وعملها المتواصل في دعم المؤسسة إعلامياً على مستوى الإمارات، عبر نشر رسالتها الإنسانية النبيلة وإيصال صوتها إلى أكبر شريحة مُمكنة من الجمهور، والتي أسهمت في تحقيق المزيد من أمنيات أطفال المؤسسة المرضى، لافتاً إلى اعتزازه بالشراكة مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام التي تحمل سجلّاً مُتميّزاً حافلاً بالمبادرات الإنسانية والعطاء المتواصل.

وقام الزبيدي بتسليم عماد باسيل مدير عام شركة «ماب» المشغل لقناة الفجيرة الدرع التذكاري وشهادة التقدير كلمسة شكر على مُساهمات القناة الإنسانية النبيلة في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى، ومدّهم بالسعادة وتجديد الأمل لديهم لمواصلة مسيرة العلاج، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لدى عائلاتهم.