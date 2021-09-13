الامارات | "مشاريع الخمسين"..رؤية استراتيجية هدفها الانسان

شكرا لقرائتكم خبر عن "مشاريع الخمسين"..رؤية استراتيجية هدفها الانسان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في غضون أقل من أسبوعين ..جاء إطلاق حكومة دولة الإمارات للحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" عقب حزمة أولى ..لتضع خارطة طريق لبرنامج وطني في رحلة الخمسين عاماً القادمة هدفها تمكين الإنسان وإطلاق طاقاته الإبداعية وخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية.

تؤكد مشاريع الخمسين في فلسفتها عامة على الدفع بالاقتصاد الكلي بأدوات جديدة غير تقليدية والتأسيس لدورة تنموية شاملة تضع الأجيال القادمة في القلب منها .

حزمة ثانية ليست منفصلة عن الأولى في الأهداف وإن اختلفت في التوجهات غير أنهما يصبان في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الكلي وعجلة الانتاج ودعم التوظيف وتعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة وتوفير أفضل الفرص التدريبية لهم وتمكينهم لاخذ مواقعهم الوظيفية في سوق العمل .

رؤية استراتيجية بعيدة المدى تركز على القطاعين الحكومي والخاص شريكي التنمية تهدف إلى إطلاق الطاقات الإبداعية في شتى المجالات .

إن إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات قادمة من شأنها أن ترتقي بالقطاع الخاص والاستفادة من طاقات وابتكارات الشباب وتشجيعهم على دخول سوق العمل بكفاءة عالية واقتدار.

والأثر الأكبر هو التأسيس لدورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى بدء مرحلة جديدة للقطاع الخاص بالدولة .

تنطلق مشاريع الحزمة الثانية من قاعدة اقتصادية قوية تمتلكها دولة الإمارات في القطاعات والمحاور كافة وتؤكد الدعم المتواصل من حكومة الإمارات لتحفيز المواطنين الشباب للدخول للعمل في القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للجميع، من خلال رؤية واضحة للمستقبل.

آثارإيجابية كثيرة منتظرة من حزمة المبادرات الداعمة لاستقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص خاصة على صعيد سوق العمل و توسيع قاعدة القوى العاملة المواطنة يدعمها قوة وصلابة القطاع الخاص في الدولة ونموه المضطرد وتنوع وظائفه .

فالحزمة الأولى والثانية وباقي حزم " وثيقة الخمسين" تؤكد جميعها على أن الإنسان هو محور التنمية وركيزتها الأساسية وهو النهج الثابت للدولة منذ انطلاق مسيرة الاتحاد.

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