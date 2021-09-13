الامارات | توقعات الطقس ليوم غد

شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس ليوم غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر جنوباً يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 17:34 والمد الثاني عند 08:58 والجزر الأول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 01:41.

وفي بحر عمان خفيف .. ويحدث المد الأول عند 14:14 والمد الثاني عند الساعة 05:02 والجزر الاول عند الساعة 09:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:52.

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