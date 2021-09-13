الامارات | "الطرق والمواصلات" تستأنف تشغيل خدمة حافلات الخط "E101" بين دبي وأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطرق والمواصلات" تستأنف تشغيل خدمة حافلات الخط "E101" بين دبي وأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استئناف تشغيل خدمة حافلات الخط (E101) بين دبي وأبوظبي وهو أحد خطوط الحافلات العاملة عبر المدن بالتعاون والتنسيق مع دائرة النقل في أبوظبي لنقل الركاب بين الإمارتين.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عادل شاكري، إن الخط E101 ينطلق من محطة حافلات ابن بطوطة في دبي ليصل إلى محطة حافلات أبوظبي المركزية في إمارة أبوظبي.

وأضاف شاكري: "يلعب هذا الخط دوراً مهماً ومحورياً في تكامل النقل الجماعي بين الإمارتين مما يجعل تنقل الركاب سهلاً وسريعاً، وأكّد على أن الهيئة تحرص وتشدّد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطلب من جميع ركاب الحافلات العامة داخل إمارة دبي وركاب الحافلات عبر المدن الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة ومنها التباعد الشخصي والحرص على ارتداء الكمامات لتجنب انتشار الفيروس للحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع في الدولة.

وأكّد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأنه يتوجّب على الركاب أن يتّبعوا الإجراءات الاحترازية الخاصة بإمارة أبوظبي وتنصُّ هذه الإجراءات على أن المسموح لهم بدخول إمارة أبوظبي هم: المطعمين إن كانت صفاتهم تظهر باللون الأخضر في تطبيق (الحصن)بالإضافة إلى ظهور حالته الخاصة المشار لها بالحرف (E) أو (نجمة). أما غير المطعمين، فسيُسمَحُ لهم بدخول أبوظبي عبر حافلات هيئة الطرق والمواصلات خلال (48) ساعة من الحصول على نتيجة فحص كورونا. كما يتوجب على الركاب المتوجهين إلى إمارة أبوظبي أن لا يستخدموا فحص الليزر لدخول الإمارة مرتين متتاليين، حيث يمكن إثباته من خلال تطبيق الحصن واتباع أي إجراءات احترازية جديدة قد تتخذها السلطات المختصة في الإمارة.

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