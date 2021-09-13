الامارات | شرطة الشارقة تساعد 12 شخصاً في العودة إلى موطنهم بعد تعرضهم لعملية احتيال

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تساعد 12 شخصاً في العودة إلى موطنهم بعد تعرضهم لعملية احتيال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بادرت القيادة العامة لشرطة ‏الشارقة متمثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، ‏في لفتة دمجت بين الطابع الإنساني ‏ والاجتماعي، بمساعدة عدد (12) شخصاً من زوار الدولة من الجنسيات الأوروبية وأميركا الجنوبية، تعرضوا لعملية احتيال تقطعت بهم السبل وإلزمتهم على البقاء بلا مأكل ولا مأوى.

جاء ذلك خلال ورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، يفيد بوجود تجمع لعدد من الأشخاص أمام أحد الفنادق بالإمارة، وعلى الفور انتقلت الدورية المختصة باتجاه الموقع، وقامت بالإجراءات اللازمة، وبعد إتمام جمع الاستدلالات، تبين أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاحتيال من ‏قبل شخص قام باستقدامهم من موطنهم بتأشيرات زيارة، بعد إيهامهم ‏بتوفير فرص عمل لهم في الإمارة، وبعد الاحتيال عليهم لاذ بالفرار.

وقال مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة‏ المقدم أحمد محمد المري إن فريق من الإدارة تابع القضية منذ ورود البلاغ، وعمل بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الجمعيات الخيرية، التي تمثلت في جمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوفير السكن ووجبات لهم خلال فترة إقامتهم بالإمارة، كما وتم توفير تذاكر سفر لكل منهم، ليتمكنوا من العودة إلى موطنهم.

وقال المقدم أحمد محمد المري: " تحرص شرطة الشارقة على تعزيز سبل التواصل و الدعم المستمر لمختلف شرائح المجتمع من مواطنيه ومقيميه من مختلف ‏الجاليات الاجنبية، ‏ إذ حرصنا على متابعة كافة الإجراءات التي تضمن سلامتهم وعودتهم سالمين إل موطنهم، وهو الأمر الذي يؤكد دور الشرطة المجتمعي بتعزيز الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، بما يحقق ذلك أهدافها المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وعبر عدد من اللذين تعرضوا لعملية النصب هذه عن بالغ سعادتهم وشكرهم لتعاون شرطة الشارقة معهم، ومساعدتهم في العودة إلى موطنهم، مشيدين بالدور الإنساني الكبير الذي تقدمه شرطة الشارقة لخدمة مختلف شرائح المجتمع تعزيزاً من جودة الحياة، ومؤكدين أن دولة الإمارات سباقة دائماً إلى فعل الخير للجميع، وتقديم العون لكل محتاج على أرضها.

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