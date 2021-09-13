منصور بن زايد: الإمارات تمضي بقوة نحو الخمسين عاماً المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)



قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمضي بقوة في رحلة الخمسين عاماً المقبلة.

وقال سموه، في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «الإمارات بقيادة خليفة ورؤى محمد بن راشد ومحمد بن زايد، تنطلق بقوة في رحلة الخمسين عاماً المقبلة، متخذةً من تمكين الإنسان والارتقاء بالإنتاجية أولويات استراتيجية لخلق بيئة اجتماعية آمنة محفزة للابداع والابتكار، وبيئة اقتصادية معرفية هي الأفضل أداءً والأكبر تنافسية».