الإمارات «تتنفس» إكسبو

ابوظبي - سيف اليزيد - طه حسيب (أبوظبي)

يؤكد المكتب الدولي للمعارض، أن فعاليات إكسبو تسعى للتكيف مع احتياجات عالم دائم التغير، ويتضح ذلك من خلال اهتمامات النسخ السابقة، حيث أصبح معرض إكسبو، من خلال الجمع بين المجتمع الدولي، منصة فريدة للتعليم والتنمية. ومنذ إنشائه عام 1928، وضع المكتب الدولي للمعارض التعليم والابتكار والتعاون في صميم اهتماماته، وازداد تفاعله مع معطيات العصور ومستجداته، ولذلك أصدر قراراً في عام 1994 ينص على أن معارض إكسبو ينبغي أن تعالج المشكلات الحاسمة في عصرنا، وتتصدى لتحدي حماية البيئة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت التنمية المستدامة هدفاً رئيسياً لفعاليات إكسبو. وعادة ما تحمل موضوعات المعرض عناوين ثرية في معانيها المؤكدة على دعم الابتكار والتطلع إلى المستقبل، على سبيل المثال: جاءت نسخة نيويورك عام 1939 بعنوان «عالم الغد»، وإكسبو أوساكا 1970 حمل شعار «التقدم والانسجام من أجل البشرية»، ومعرض إشبيلية عام 1992 جاء تحت عنوان «حقبة الاكتشافات»، وشعار إكسبو دبي 2020 «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ويتضمن أجندة فعاليات ثرية من بينها «برنامج الإنسان وكوكب الأرض»، الذي يتطرق إلى قضايا عالمية مثل التغير المناخي والتنوع البيولوجي وتحديات التعليم والصحة. ولاشك أن مضامين إكسبو وفعالياته تعمل جاهدة على تعزيز الإبداع والابتكار والتعاون بين الدول والثقافات والمؤسسات، وإلهام الزوار للتفكير بطرق جديدة من أجل تطوير حلول مشتركة من أجل مستقبل أفضل.

أفكار معمارية

معارض إكسبو تركت بصمات معمارية كبرى مثل قصر كريستال في لندن، حيث أولى فعاليات المعرض، وكذلك مكان انعقاد المعرض في باريس حيث برج إيفل، إضافة إلى مساهمات معمارية خلاقة مثل المجسم الذري Atomium في بروكسل، والذي تم تشييده في الأصل لمعرض بروكسل عام 1958، ويقع في هيسل بلاتو في لاكن شمال بروكسل، حيث أقيم المعرض، وأصبح الآن متحفاً، وصممه المهندس «أندريه واتركين» والمهندسان المعماريان أندريه وجان بولاك، يبلغ ارتفاعه 102 متر، وترمز الكرات التسع التي يتكون منها المجسم بلورة حديدية مكبرة بمقدار 165 مليار مرة، لتعكس رسالة مفادها قوة العلم وجذب الانتباه إلى الطاقة النووية.

وذاع صيت إكسبو على مر العقود السابقة بفضل أفكار معمارية مبتكرة يحرص منظمو المعرض على تقديمها أثناء تصميم مكان الحدث، فعلى سبيل المثال لا يزال مكان معرض إكسبو 1889 قائماً كما كان في باريس، ألا وهو برج ايفل الشهير، واحتفظت لندن بقصر الكريستال الذي أقيم فيه أول معرض إكسبو عام 1851. كما لا تزال بصمات معرض إكسبو حاضرة في كثير من المدن الأوروبية والأميركية. وتتزامن الأسابيع الأولى من انطلاق إكسبو دبي 2020 مع بدء تشغيل «عجلة عين دبي»، التي تعتبر أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم، حيث يتجاوز ارتفاعها 250 متراً. وتعيد عجلة عين دبي إلى الأذهان «عجلة فيريس» التي لفتت الانتباه في معرض كولومبيا بولاية شيكاغو الأميركية عام 1893.

كما تُعد «ساحة الوصل» أيقونة معمارية ستكون بصمة إبداعية من بصمات إكسبو دبي 2020، استناداً إلى تصميمها الرائع مع قبة يصل حجمها إلى 724 ألف متر مكعب ووزنها إلى 800 طن وارتفاعها إلى 67.5 متر، متجاوزاً طول برج بيزا المائل في إيطاليا.

إعادة إطلاق صناعة الاجتماعات

منذ عام 1994، تم تخصيص موضوع محدد لكل معرض عالمي، مثل البيئة أو تغذية العالم أو إمدادات الطاقة أو التنقل في المستقبل، ووفق هذه الرؤية، فإن المشاركين يتعين عليهم تقديم حلولهم وأفكارهم حول تحديات ملحّة في المستقبل ومشاركتها مع بعضهم البعض. ويؤكد «ريتشي سانتوسدياز» مستشار التنمية الاقتصادية أنه من المثير للإعجاب أن ندرك النمو الاقتصادي الذي مرت به الإمارات العربية المتحدة في فترة زمنية قصيرة وأن نرى التطور الاقتصادي الحالي عبر دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

تجربة الإمارات التنموية الرائدة ومبادراتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، جعلت «ريتشي سانتوسدياز»، يكتب في موقع المكتب الدولي للمعارض: أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تختر موضوعها فقط لعرضه على العالم في أكتوبر 2021 ولكنها من الناحية العملية، تعيش بالفعل هذا الموضوع وتتنفسه. «تواصل العقول وصنع المستقبل» - هذا هو موضوع إكسبو 2020 دبي. على وجه التحديد، يحتوي المعرض العالمي على ثلاثة مواضيع فرعية - الفرص والتنقل والاستدامة.

ويؤكد أيضاً أنه من خلال الاحتواء والتكيف للتعايش مع الفيروس وأخيراً وليس آخراً إطلاق اللقاح، أصبح من الممكن الآن الشعور بالحالة الطبيعية في الاقتصاد العالمي. من هذا المنظور، من المقرر أن يكون إكسبو 2020 دبي الحدث الأول من نوعه الذي يقام، حيث سيعمل على إعادة إطلاق صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمية وكذلك السياحة الدولية.

انسجام مع الطبيعة

«حكمة الطبيعة» شعار تبنته نسخة «آيشي» في 2005، وآنذاك تم تسليط الضوء على حجم الضرر الذي تعرضت له الطبيعة جراء الأنشطة البشرية، وظهرت حافلات صديقة للبيئة وحوائط قابلة للتدوير، وشهدت هذه النسخة تجميع بقايا ماموث يبلغ عمره 180ألف سنة كان قد تم العثور عليه في سيبيريا. المعرض قدّم آنذاك رسالة مهمة تتعلق بتدشين مجتمع مستدام، يعتمد على تفعيل تقنيات منسجمة مع البيئة، وقدم المعرض مساهمات عملية لتحقيق هذا الغرض، منها استخدام أدوات قابلة للتدوير وطرح منتجات من مكونات صديقة للبيئة مثل ساعات مصنوعة من الخشب.

«عصر الفضاء»

التطلع للمستقبل وللتحديات العلمية الجديدة التي يتعين على البشر التفاعل معها، ظهر من خلال إكسبو سياتل 1962 من خلال «برج إبرة الفضاء»، الذي يرمز إلى «عصر الفضاء» محور اهتمام هذه النسخة. واستندت فكرة تصميمه إلى ابتكار رمزٍ يعكس تطلعات البشرية في القرن الحادي والعشرين. ومنذ افتتاحه بمدينة سياتل في21 أبريل 1962 ظل المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 184 متراً، رمزاً للتفكير المستقبلي، وهو أحد أكثر الهياكل التي تم تصويرها في العالم.

متحف بيئي

القبة الحيوية Biosphere في مدينة مونتريال الكندية، كانت نتاجاً لإكسبو مونتريال عام 1967، حيث مقر الجناح الأميركي المشارك في المعرض آنذاك، بالفعل تم بناء كرة مستديرة قطرها 76 متراً وترتفع 62 متراً عن الأرض، أي بما يعادل مبنى بارتفاع 20 طابقاً. المجسم الخارجي في أول الأمر كان مكوناً من أنابيب صلبة مغطاة بألواح كبيرة من الأكريليك الملون. ويعد المبنى بداية لتدشين منشآت بهذه الخصائص الهندسية الفريدة، وتحول إلى متحف بيئي تفاعلي تجرى خلاله أبحاث بيئية على الماء والرياح والطاقة الشمسية، ويزوره11 مليون سائح سنوياً.

اندماج عالمي

إذا كان إكسبو لندن 1851 رسخ مكانة بريطانيا العالمية، فإن «إكسبو كولومبيا» في شيكاغو عام 1893، كان نافذة للتميز الأميركي، وظهرت خلال المعرض «عجلة شيكاغو» الترفيهية، لمنافسة برج إيفل، بارتفاع 80 متراً والقادرة على حمل 40 شخصاً، وسرعان ما انتقلت فكرتها إلى دول أميركا اللاتينية. وحققت «العجلة» التي أطلق عليها «عجلة فيريس» نجاحًا فوريًا، حيث جذبت ما يقرب من 1.5 مليون زائر، دفع كل منهم 50 سنتًا أميركيًا مقابل الرحلة التي تستغرق 20 دقيقة. والتسمية تعود إلى مصممها المهندس جورج واشنطن جيل فيريس جونيور، وهو من سكان مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا.

قوة اقتصادية

معارض إكسبو لعبت دوراً كبيراً في عودة اليابان إلى الساحة الدولية واندماجها عالمياً من جديد بعد خسائر الحرب العالمية الثانية، فمعرض أوساكا عام 1970، كان الأول من نوعه المنعقد في القارة الآسيوية بعد الحرب العالمية الثانية، وأعاد تقديم اليابان كقوة اقتصادية صاعدة، وشكل المعرض العالمي في أوساكا إعلاناً عن عودة ظهور اليابان بعد عقدين من ازدهارها الاقتصادي والتقني.

ساحة لعرض الاختراعات

لطالما ارتبطت فعاليات إكسبو بابتكارات جديدة، ففي المعرض الأول في قصر الكريستال الذي شهدته لندن عام 1851 تم تقديم اختراعات حظيت بعدها باهتمام عالمي واسع، مثل الهاتف في معرض إكسبو فلادليفيا عام 1876 وأقماع الآيس كريم في إكسبو سانت لويس بالولايات المتحدة الأميركية عام 1904 واختراع جهاز الأشعة السينية، في إكسبو بوفالو، في نيويورك عام1901، والبث التليفزيوني المباشر في إكسبو نيويورك عام 1939، وصولاً إلى ابتكار إنسان آلي في نسخة «آيشي» باليابان عام 2005. هذه النسخة كانت الأولى في القرن الحادي والعشرين، وخلال المعرض ظهر الروبوت «ياكامارو» من شركة متسوبيشي والناطق بأربع لغات، وقام آنذاك بتحية الضيوف، وظهرت روبوتات تشارك في عرض موسيقي، وظهرت أيضاً سيارات مبتكرة قابلة للارتداء، وأيضاً مُربية آلية تستطيع القيام برعاية الأطفال.